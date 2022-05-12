"Мій Херсон вам в рот не влізе": Жан Беленюк підтримав херсонців

"Мій Херсон вам в рот не влізе": Жан Беленюк підтримав херсонців

В українців завжди було хороше почуття гумору та спрага підтримати тих, хто потребує такої підтримки. Сьогодні це, зокрема, і мешканці Херсона та області.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та чинний народний депутат Жан Беленюк опублікував цікавий пост в Instagram.

На фото Беленюк зображений у чорній футболці та сірих штанях. На футболці напис-звернення до колаборантів у Херсонській області:

"Мій Херсон вам в рот не влізе", — а під підписом намальована скибочка кавуна.

Підписники депутата зазначили, що футболка чудова, фраза звучить круто та подякували за підтримку Херсону та його мешканців.

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