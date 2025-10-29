ТСН у соціальних мережах

Між зніманняти — до театру: Сара Піджон показала простий, але стильний образ для світського виходу

Схоже, що у звичайному житті вона намагається наслідувати стиль Керолін Бессетт, яку скоро втілить на екрані в новому серіалі.

Сара Піджон

Сара Піджон / © Associated Press

Сара Піджон між зніманнями в серіалі «Американська історія кохання» вирішила сходити до театру. 29-річну акторку сфотографували перед прем’єрою мюзиклу «Звільнення» на Бродвеї в Нью-Йорку.

На захід вона одягнулася просто і повсякденно, оскільки віддала перевагу зручним джинсам, чорній однотонній теплій водолазці та коричневому вільному пальту, яке прикрашали воріт-шарф і чорні лаконічні ґудзики. Волосся Сара розпустила, доповнила образ чорними туфлями і дуже легким, практично невидимим макіяжем.

Сара Піджон / © Associated Press

Сара Піджон / © Associated Press

Цей образ акторки нагадав також ще про одну нью-йоркську модницю — акторку Кеті Голмс, яка також дуже полюбляє просте і зручне вбрання. Вона обирає подібний одяг для прогулянок і світських виходів.

Наприклад, зовсім нещодавно Кеті показала стильовий прийом, який ви маєте повторити — одягла светр як шарф.

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Також, нагадаємо, що Сара Піджон зараз знімається в серіалі, який розповість про один з найкрасивіших і найсумніших романів 90-х років — стосунки Керолін Бессетт і Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого — сина вбитого президента Америки. Їх вважали золотою парою Америки, їх обожнювала публіка, переслідували папараці, а стиль Керолін та любов до простоти і класики зробили її іконою моди. Піджон утілила на екрані Керолін і заради цієї ролі стала білявкою.

Пол Келлі та Сара Піджон на зйомках серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

Пол Келлі та Сара Піджон на зйомках серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

