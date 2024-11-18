Між зніманнями — на бал: акторка Наташа Ліонн одягла сукню кольору капучино

Відома акторка ще кілька днів тому була помічена у Нью-Йорку, де знімалася у серіалі.

Голлівудська акторка Наташа Ліонн, яка зіграла у культовій комедії "Американський пиріг", відвідала церемонію у Лос-Анджелесі. Вона сяяла на світській вечері з нагоди вручення премії Governors Awards — це щорічний захід, який проводиться Американською академією кінематографічних мистецтв та наук (AMPAS) та збирає під одним дахом багато знаменитостей.

Наташа одягла з такої нагоди довгу сукню відтінку капучино. Її вбрання було виконане з ніжного шифону Модним домом Valentino для круїзної колекції 2025 року. У її сукні було глибоке декольте, плісування на спідниці, а також рюші з лелітками на плечах та подолі. Оригінальним акцентом у вбранні була квіткова прикраса на талії, виготовлена з тканини.

Образ Наташа доповнила масивними прикрасами золотого кольору, яскравим макіяжем та високою зачіскою з кучерями.

Наташа Ліон / Фото: Associated Press

Напередодні цієї церемонії Наташу помітили папараці на зніманнях другого сезону серіалу "Покерфейс". У цьому проєкті акторка виступає в образі колишньої робітниці казино, яка вміє читати брехню на обличчях людей. Кожен епізод серіалу виконаний у форматі перевернутого детективу — на початку глядачеві демонструють сцену злочину та злочинця, а потім глядач спостерігає, як головна героїня розплутує складну справу та розкриває загадку.

Наташа Ліон / Фото: Getty Images

Також у вбранні від Valentino, але вже з колекції весна-літо 2025 року, прийшла на цю церемонію в Лос-Анджелесі акторка Ель Феннінг. Вбрання Ель було розроблене модельєром Алессандро Мікеле, який тепер очолює Модний дім.

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