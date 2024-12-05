Mocha Mousse: елегантний відтінок коричневого, який у Pantone вибрали кольором 2025 року

Компанія вибирає колір щороку, який показує глобальний дух часу.
Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2025 року і ним став шоколадно-коричневий відтінок під назвою Mocha Mousse з кодом 17-1230.
Колір компанія презентувала у вигляді збитого шоколадно-кавового десерту у скляній чаші. За їхніми словами, він символізує легкість та затишок, а також передає відчуття комфорту.
Якщо згадати колекції весна-літо 2025, то майже в кожній з них був хоч один коричневий образ, тому Pantone чудово відчули дух часу і модні тренди. Ймовірно, 2025-го Mocha Mousse стане невід'ємною частиною гардеробу для багатьох.
"Завдяки своїй вишуканій, землистій елегантності відтінок PANTONE 17-1230 Mocha Mousse може використовуватися як самостійно, так і як універсальна основа, доповнюючи широкий спектр палітр і варіантів застосування — від мінімалістичних до деталізованих дизайнів — у всіх галузях, орієнтованих на колір", — пояснили свій вибір у Pantone.
"Він дарує нам відчуття чудових якостей шоколаду та кави, відповідаючи нашому прагненню до комфорту", — також йдеться у повідомленні компанії.
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