Mocha Mousse: елегантний відтінок коричневого, який у Pantone вибрали кольором 2025 року

Інститут кольору Pantone визначив головний колір 2025 року і ним став шоколадно-коричневий відтінок під назвою Mocha Mousse з кодом 17-1230.

Колір компанія презентувала у вигляді збитого шоколадно-кавового десерту у скляній чаші. За їхніми словами, він символізує легкість та затишок, а також передає відчуття комфорту.

Якщо згадати колекції весна-літо 2025, то майже в кожній з них був хоч один коричневий образ, тому Pantone чудово відчули дух часу і модні тренди. Ймовірно, 2025-го Mocha Mousse стане невід'ємною частиною гардеробу для багатьох.

Mocha Mousse 17-1230/фото: скріншот

"Завдяки своїй вишуканій, землистій елегантності відтінок PANTONE 17-1230 Mocha Mousse може використовуватися як самостійно, так і як універсальна основа, доповнюючи широкий спектр палітр і варіантів застосування — від мінімалістичних до деталізованих дизайнів — у всіх галузях, орієнтованих на колір", — пояснили свій вибір у Pantone.

Mocha Mousse 17-1230/фото: скріншот

"Він дарує нам відчуття чудових якостей шоколаду та кави, відповідаючи нашому прагненню до комфорту", — також йдеться у повідомленні компанії.

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