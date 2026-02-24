Met Gala 2026 / © Associated Press

Організатори Met Gala оголосили дрескод цьогорічного заходу і звучить він як Fashion Is Art («Мода — це мистецтво»). Бал відкриє виставку Інституту костюма Costume Art («Мистецтво костюма»), яка представить одяг як самостійний художній об’єкт.

За словами представників музею, цей дрескод пропонує гостям «висловити власне ставлення до моди як до втіленої форми мистецтва та відзначити численні зображення одягненого тіла в історії мистецтва».

Експозиція є поєднає моду з живописом і скульптурою з колекції Метрополітен-музею. Куратор Інституту костюма Ендрю Болтон зазначив, що проєкт досліджує, як одяг формував уявлення про тіло та соціальний статус у різні епохи.

Виставка об’єднає історичні костюми та твори мистецтва з музейної колекції. Експозицію розділять на кілька основних підтем: «Оголене тіло», «Класичне тіло», «Абстрактне тіло», «Вагітне тіло», під кожну з яких будуть ретельно підібрані експонати.

«Я хотів зосередитися на центральності одягненого тіла в музеї, поєднавши художні репрезентації тіла з модою як утіленою формою мистецтва», — говорить Ендрю Болтон. «Замість того щоб надавати пріоритет візуальності моди, що часто відбувається на шкоду тілесності, „Costume Art“ акцентує на її матеріальності та нерозривному зв’язку між нашими тілами й одягом, який ми носимо».

Співголовами балу стануть Бейонсе, Ніколь Кідман, Вінус Вільямс та звісно ж Анна Вінтур. Захід відбудеться 4 травня, а спонсорами стали Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес.

Бейонсе, Ніколь Кідман, Вінус Вільямс / © Associated Press

Також у межах підготовки до виставки продемонстрували декілька суконь різних талановитих дизайнерів, ймовірно ці екземпляри з’являться на виставці.

Сукня Alexander McQueen виставлена ​​в межах підготовки до весняної виставки / © Associated Press

Сукня Christopher Kane виставлена ​​в межах підготовки до весняної виставки / © Associated Press

Вінтажна сукня виставлена ​​в межах підготовки до весняної виставки / © Associated Press

Як завжди, повний список гостей залишатиметься в таємниці до першого понеділка травня.