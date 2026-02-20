- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Модель Алессандра Амбросіо одягла улюблений бренд Періс Гілтон для презентації фільму
Бразильська модель відвідала прем’єру фільму «Сандівара», головну роль у якому зіграла оскароносна акторка Мішель Єо.
Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а Алессандра Амбросіо на ньому з’явилася у ефектному образі.
Модель одягла легку сукню коричневого кольору від бренду Self-Portrait, прикрашену чорним мереживом з квітами під грудьми та на декольте. Цей лук Амбросіо доповнила трендовою пухнастою шубою, колготками з імітацією панчіх та невеликою чорною сумкою. Також на шиї у моделі сяяв чокер у стилі принцеси Діани.
У світ вона вийшла після того як її помітили папараці на вулиці. Амбросіо була у повсякденному образі в стилі Y2K, але шику додавала її сумка-хобо від Saint Laurent, вартість якої майже 4 тисячі доларів.
Нагадаємо, що сукні від Self-Portrait також обожнює Періс Гілтон і часто саме їх обирає для своїх появ на публіці і важливих сімейних заходів. Особливо американська білявка любить сукні з мережива.