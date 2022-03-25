Модель Аліна Байкова вийшла на мітинг у Нью-Йорку у синьо-жовтих кольорах

Модель Аліна Байкова вийшла на мітинг у Нью-Йорку у синьо-жовтих кольорах

Також у Нью-Йорку в центрі міста підняли прапор України, який там майорітиме, доки не закінчиться війна.

Українська модель Аліна Байкова відвідала 23 березня мітинг у Нью-Йорку, присвячений Україні. Дівчина вийшла на вулицю у вбранні синіх та жовтих відтінків, що символізує прапор нашої країни.

Також Байкова поділилася в Instagram патріотичним макіяжем, який зробила. На очах у неї були сині стрілки, а ось манікюр вона зробила жовтим кольором та намалювала герб.

Аліна Байкова / Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Instagram Аліни Байкової

Разом з Аліною на мітинг прийшла і співачка Олександра Зарицька – солістка гурту KAZKA. Дівчина заспівала гімн України.

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