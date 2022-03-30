Модель Аліна Байкова зустрілася із мером Нью-Йорка для організації допомоги українцям

Українська модель розповіла про зустріч у своєму Instagram.

Модель Аліна Байкова – родом із Кропивницького – давно живе та працює у США, але від початку війни, розв'язаної Росією, активно допомагає Україні.

Так, учора, 29 березня, Аліна відвідала мерію Нью-Йорка, а також офіси організацій United Nations та UNESCO. Фото з мером Еріком Адамсом Байковою опублікувала у своєму Instagram.

"Зустріч у мерії Нью-Йорка @unitednations та @unesco. Головні теми обговорень:

вторгнення Росії в Україну

забезпечення українців житлом у Європі

як США вітають українців

допомога з рейсами з Європи до США

допомога з розміщенням українців після прибуття до США

візи (державні чи ООН)

охорона здоров'я

дозвіл на роботу для громадян України", — написала модель про результати зустрічі.

До слова, Аліна була одягнена у блакитний жакет від українського бренду GASANOVA.

Нагадаємо, Аліна Байкова відвідала 23 березня мітинг у Нью-Йорку, присвячений Україні. Дівчина вийшла на вулицю у вбранні синіх та жовтих відтінків, що символізує прапор України.

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