Модель Аліна Байкова зустрілася із мером Нью-Йорка для організації допомоги українцям

Українська модель розповіла про зустріч у своєму Instagram.
Модель Аліна Байкова – родом із Кропивницького – давно живе та працює у США, але від початку війни, розв'язаної Росією, активно допомагає Україні.
Так, учора, 29 березня, Аліна відвідала мерію Нью-Йорка, а також офіси організацій United Nations та UNESCO. Фото з мером Еріком Адамсом Байковою опублікувала у своєму Instagram.
"Зустріч у мерії Нью-Йорка @unitednations та @unesco. Головні теми обговорень:
- вторгнення Росії в Україну
- забезпечення українців житлом у Європі
- як США вітають українців
- допомога з рейсами з Європи до США
- допомога з розміщенням українців після прибуття до США
- візи (державні чи ООН)
- охорона здоров'я
- дозвіл на роботу для громадян України", — написала модель про результати зустрічі.
До слова, Аліна була одягнена у блакитний жакет від українського бренду GASANOVA.
Нагадаємо, Аліна Байкова відвідала 23 березня мітинг у Нью-Йорку, присвячений Україні. Дівчина вийшла на вулицю у вбранні синіх та жовтих відтінків, що символізує прапор України.
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