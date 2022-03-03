Модель Алла Костромічова записала звернення: "145 мільйонів російських громадян можуть зупинити це божевілля!"

Українська модель записала звернення до росіян, яке опублікували на YouTube-каналі "Скажи росіянам правду".

Всім привіт. Мене звуть Костромічова Алла, я народилася у Севастополі, я російськомовна дочка офіцера Чорноморського флоту. Протягом багатьох років я вела проєкт "Топ модель по-українськи" і зараз я вас дуже прошу, поки маєте інтернет, покажіть це відео навіть тим людям, які мене не знають. Я почну з того, що на території України ніколи не утискалася російська мова, діти могли вивчати її в школах і навіть приїжджаючи на Західну Україну і, говорячи російською, вас би все одно зустрічали з величезною любов'ю та гостинністю. Я знаю, яку нестерпну кількість болю зараз відчувають мої друзі в Росії, мої російські друзі, які живуть в інших країнах. Вони відчувають біль, бо розуміють, що війна, яку розпочала Російська Федерація на території України – це трагедія насамперед для Росії та російської економіки. Ще трохи і ви можете опинитися абсолютно відрізаними від світу. Рубль впаде, не буде роботи, у вас не буде елементарної можливості купити собі їжу. Ви розумієте, що зараз відбувається точка неповернення? Зараз у ці дні, коли російська армія бомбить наші міста, центральні площі та наше мирне населення.

Я вас дуже прошу, тільки ви, 145 мільйонів російських громадян можуть зупинити це божевілля. Я вас дуже прошу виходьте на вулиці, не бійтеся. Так, можливо, вони зупинять сто людей, можливо, зупинять тисячу, але сто тисяч і мільйони вони вже не зупинять. У вас вийде, я вірю! І знаєте, як у нас кажуть, у перевернутий автозак, що горить, вже нікого не садять!".

YouTube-канал "Скажи росіянам правду"

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