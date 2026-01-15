Модель Амелія Грей одягла пухнасту синю шубу від Gucci для появи на презентації боді-горрору

Амелія Грей / © Associated Press

Американська модель Амелія Грей Гемлін — представниця так званих nepo babies, дітей відомих батьків, які зробили кар’єру завдяки їхній протекції та грошам. Вона народилася в родині Гаррі Гемліна — актора, письменника та підприємця, та Лізи Рінни — акторки, моделі та телеведучої.

У свої 24 роки дівчина вже встигла отримати запрошення на Met Gala та пройтися подіумом на показі Victoria’s Secret. Також Амелія зіграла епізодичну роль у серіалі «Краса», прем’єра якого відбулася у Нью-Йорку.

Амелія Грей / © Associated Press

Перед камерами дівчина з’явилася у вишуканому образі від Gucci з колекції весна-літо 2026. Її лук включав сукню-комбінацію кремового відтінку, яка була короткою та прикрашена квітковим мереживом.

Однак головним яскравим акцентом образу стала об’ємна шуба дівчини насиченого кобальтового відтінку. Також красуня доповнила образ масивним гламурним кольє, гостроносими туфлями, яскравим макіяжем і зачіскою із елегантно вкладеним у хвилі волоссям.

Амелія Грей / © Associated Press

Також у серіалі «Краса» знялася ще одна відома модель — Белла Хадід. Дівчина вийшла на публіку у червоній сукні від Модного дому Schiaparelli із колекції от-кутюр осінь-зима 2025.