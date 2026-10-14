Модель Брукс Нейдер підкреслила декольте і фігуру ефектною червоною сукнею

Брукс Нейдер / © Getty Images

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Американська модель та акторка Брукс Нейдер відвідала фотосесію нового серіалу «Рятувальники Малібу» (Baywatch), яка відбулася в Каннах у рамках міжнародного телевізійного ринку MIPCOM. 29-річна зірка привернула увагу ефектним образом у культовому для проєкту червоному кольорі.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Для виходу на захід Брукс обрала обтислу сукню Herve Leger довжиною максі з глибоким V-подібним вирізом та короткими рукавами. Фактурний матеріал з горизонтальними смугами підкреслив силует моделі. Образ вона доповнила чорними туфлями на високих підборах і невеликими сережками. Світле волосся Нейдер уклала м’якими хвилями.

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Зазначимо, в новій версії серіалу «Рятувальники Малібу» Брукс зіграє Селену — капітана рятувальників пляжу Зума-Біч.

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Оригінальний серіал вперше вийшов на екрани у 1989 році і став одним із найвідоміших телевізійних проєктів про роботу пляжних рятувальників. Він прославив Девіда Гассельгоффа та Памелу Андерсон, а червоні купальники героїнь стали культовим елементом поп-культури.

Нагадаємо, раніше Брукс Нейдер у жакеті на голе тіло та спідниці з високим розрізом прийшла на модний показ.

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