Шоу-бізнес
35
1 хв

Модель Брукс Нейдер прийшла на церемонію у червоній сукні із замалим декольте, з якого ледь не випали її груди

28-річна білявка мала ефектний вигляд на світському заході.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер стала гостею церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку, де привернула увагу своїм яскравим аутфітом із пікантним акцентом.

Дівчина обрала для своєї появи розкішну червону сукню максі фасону «русалка» і без бретельок, яка ззаду мала пишну спідницю-шлейф.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Головним акцентом у луку моделі було відверте декольте у формі серця, яке було на неї замале. Здавалося, що з нього от-от випадуть її пишні груди.

Образ Нейдер доповнила діамантовим комплектом прикрас — сережками, кольє і каблучкою. У неї була красива зачіска з локонами, ніжний макіяж і молочний манікюр.

Нагадаємо, папараці заскочили Брукс Нейдер у Мілані. Вона з’явилася там у сміливій прозорій сукні, розшитій срібними паєтками, бісером і камінням.

