Модель Брукс Нейдер у мерехтливій сукні продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці
Брукс Нейдер, як завжди, мала ефектний вигляд на заході.
Американська модель Брукс Нейдер була гостею на церемонії нагородження премії Fashion Los Angeles Awards від Daily Front Row, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Красуня з’явилася на червоній доріжці в ефектному аутфіті. На ній була мерехтлива сукня максі без бретельок, розшита срібним бісером. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і пишний бюст.
Образ Брукс доповнила пальтом кольору металік, яке спустила з плечей, і чорними туфлями-човниками.
У Нейдер було розпущене волосся, макіяж із акцентом на рожевих рум’янах і молочний манікюр. На пальці у неї красувалася каблучка з діамантом.
На івент Брукс завітала разом із своїми сестрами — Мері Голланд і Сарою Джей Нейдер, які сяяли у гарних сукнях.