Модель Брукс Нейдер у мерехтливій сукні продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці

Брукс Нейдер / © Associated Press

Американська модель Брукс Нейдер була гостею на церемонії нагородження премії Fashion Los Angeles Awards від Daily Front Row, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Красуня з’явилася на червоній доріжці в ефектному аутфіті. На ній була мерехтлива сукня максі без бретельок, розшита срібним бісером. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і пишний бюст.

Образ Брукс доповнила пальтом кольору металік, яке спустила з плечей, і чорними туфлями-човниками.

У Нейдер було розпущене волосся, макіяж із акцентом на рожевих рум’янах і молочний манікюр. На пальці у неї красувалася каблучка з діамантом.

На івент Брукс завітала разом із своїми сестрами — Мері Голланд і Сарою Джей Нейдер, які сяяли у гарних сукнях.