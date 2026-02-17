Модель Ешлі Грем одягла сміливу сукню з високим розрізом на вечірку в Мілані

Ешлі Грем / © Getty Images

38-річна Ешлі Грем мала розкышний вигляд в обтислый сукні з багатошаровою спідницею з пір'я і сміливим розрізом до стегна. Вона доповнила аутфіт сатиновими туфлями-слінгбеками кольору шампанського, зібрала своє темне волосся в гладкий довгий кінський хвіст і одягла кілька різних сережок у вуха.

Також у зірки був світлий манікюр, кілька золотих каблучок на пальцях і годинник на зап'ясті.

Ешлі Грем / © Getty Images

У своєму Instagram Ешлі опублікувала відео, показавши, як дефілювала номером готелю в цьому образі, збираючись на вечірку.