Модель Ешлі Грем одягла сукню неймовірного кольору і стала зіркою заходу у Нью-Йорку
Відома красуня обрала яскравий ансамбль, який ідеально підкреслював її фігуру.
Модель plus-size Ешлі Грем відвідала весняний галаконцерт Нью-Йоркського міського балету в театрі Девіда Х. Коха і вийшла на фотокол, де продемонструвала неймовірну сукню до підлоги.
Вбрання мало декольте та асиметричний подол з розрізом і шлейфом, а також цікаві вставки спереду, які спадали, неначе рюші, до долу. Образ модель доповнила босоніжками та золотими прикрасами у вухах і на руках.
Її образ доповнила зачіска з частково зібраним волоссям і вишуканий лаконічний макіяж у нюдовій гамі.
Поява на балеті стала першою від моменту виходу зірки на килимову доріжку Met Gala, де вона сяяла перед фотографами в розкішній сукні від Di Petsa зі складками і прозорими елементами.