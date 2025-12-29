Модель Фріда Аасен з чоловіком-мільйонером і новонародженою донькою позувала біля ялинки

Фріда Аасен / © Associated Press

Реклама

30-річна норвезька модель Фріда Аасен та її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара — 6 грудня вперше стали батьками. У них народилася донька, яку вони назвали Мія Грейс.

У своєму Instаgram модель показала, як її сім’я відсвяткувала Різдво. Фріда позувала в білій обтислій сукні, а на руках тримала новонароджену доньку.

Фріда Аасен з донькою / © Instagram Фріди Аасен

На іншому фото поруч із нею зазнімкований її чоловік Томмі.

Реклама

Фріда Аасен з чоловіком і донькою / © Instagram Фріди Аасен

І навіть свого кота вони вбрали у святкову червону накидку.

Кіт Фріди Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, що Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент, коли вона була на шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. 2017-го і 2018 року Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022 року в Портофіно, Італія.

Раніше, нагадаємо, своїми фотографіями біля ялинки ділилися 70-річна Донателла Версаче, топмодель Емілі Ратаковскі та супермодель і зірка 90-х Сінді Кроуфорд.