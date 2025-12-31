Модель Фріда Аасен із новонародженою донькою вирушила на гірськолижний курорт

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен нещодавно вперше стала мамою. У неї та її чоловіка — мільйонера і засновника судноплавної імперії Томмі Чіабара — 6 грудня народилася донька, яку вони назвали Мія Грейс. На новорічні канікули вони вирішили вирушити на якийсь європейський гірськолижний курорт, взявши з собою новонароджену дитину.

На нових фото в Instagram Фріда позувала в довгій світлій шубі, светрі, лосинах і шапці з хутром. На руках вона тримала доньку, одягнену в білий комбінезон.

«Перша подорож малятка в гори», — написала під фото Аасен.

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

