ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Модель Фріда Аасен із новонародженою донькою вирушила на гірськолижний курорт

Норвежка поділилася в Мережі новими фото з відпустки.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен нещодавно вперше стала мамою. У неї та її чоловіка — мільйонера і засновника судноплавної імперії Томмі Чіабара — 6 грудня народилася донька, яку вони назвали Мія Грейс. На новорічні канікули вони вирішили вирушити на якийсь європейський гірськолижний курорт, взявши з собою новонароджену дитину.

Фріда Аасен із донькою / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен із донькою / © Instagram Фріди Аасен

На нових фото в Instagram Фріда позувала в довгій світлій шубі, светрі, лосинах і шапці з хутром. На руках вона тримала доньку, одягнену в білий комбінезон.

«Перша подорож малятка в гори», — написала під фото Аасен.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Раніше, нагадаємо, модель Фріда Аасен із чоловіком-мільйонером і новонародженою донькою позувала біля ялинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie