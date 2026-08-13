Модель Фріда Аасен підкреслила струнку фігуру мінісукнею з драпуванням

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

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31-річна норвезька модель Фріда Аасен насолоджується відпочинком на Ібіці та ділиться з підписниками знімками з острова. Для одного зі своїх вечірніх виходів вона обрала елегантний літній образ, який підкреслив її струнку фігуру.

Аасен позувала в короткій сукні відтінку тауп з ефектними драпуванням від Magda Butrym, яка підкреслила довгі ноги моделі.

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Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда доповнила свій образ прямокутним клатчем від Bottega Veneta. Модель залишила волосся розпущеним, а в макіяжі зробила ставку на природність — на обличчі практично не було помітних акцентів.

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Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, що Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезьких моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час шопінгу в торговому центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянцевих журналів. У 2017 та 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021 року вона заручилася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022 року в Портофіно, Італія. У грудні 2025 року у пари народилася донька, яку назвали Мія Грейс.

Нагадаємо, раніше Фріда Аасен продемонструвала свою струнку фігуру в нижній білизні.

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