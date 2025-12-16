ТСН у соціальних мережах

Модель Фріда Аасен показала перше фото з новонародженою донькою

Нещодавно норвежка вперше стала мамою.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен та її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара — 6 грудня вперше стали батьками, у них народилася донька, яку вони назвали Мія Грейс.

/ © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

У своєму Instagram дівчина показала перше фото дитини. Вона тримає малюка, одягненого в білий костюм, на плечі і робить селфі. «Дні зараз не сильно відрізняються», — написала Фріда, маючи на увазі, що зараз вона повністю зайнята доглядом за донькою.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Раніше, нагадаємо, Фріда Аасен разом із чоловіком-мільйонером влаштували «вагітну» фотосесію.

