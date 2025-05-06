ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Модель Фріда Аасен у нижній білизні позувала на балконі в Парижі

Норвежка взяла участь у зніманнях реклами спідньої білизни.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен знялася для Lounge, бренду одягу та спідньої білизни, з якою вона вже давно співпрацює. Знімання нової промокампанії відбулися у Франції.

/ © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Фріда приміряла бежевий комплект спідньої білизни з мереживними вставками. Вона позувала на балконі мансарди. Фігура Аасен має стрункий та підтягнутий вигляд, це й не дивно, адже в минулому дівчина – професійна спортсменка. Вона тривалий час займалася кінним спортом.

Зазначимо, що модельна кар'єра дівчина розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу у торговому центрі. Вона стала зніматися для відомих брендів та популярних глянцевих журналів. У 2017 та 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria's Secret.

Раніше Фріда Аасен ностальгувала за літнім теплом і показувала у своєму Instagram фото у бікіні.

/ © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Нагадаємо, модель Фріда Аасен у сексуальній сукні блиснула сосками на івенті . Вона відвідала благодійний захід — літній гала-концерт Gala One у Сен-Тропі, для якого обрала vintage вечірню чорну сукню максі з кутюрної колекції бренду Alexandre Vauthier сезону весна-літо 2013.

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie