Модель Фріда Аасен у нижній білизні позувала на балконі в Парижі

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

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30-річна норвезька модель Фріда Аасен знялася для Lounge, бренду одягу та спідньої білизни, з якою вона вже давно співпрацює. Знімання нової промокампанії відбулися у Франції.

© Instagram Фріди Аасен

Фріда приміряла бежевий комплект спідньої білизни з мереживними вставками. Вона позувала на балконі мансарди. Фігура Аасен має стрункий та підтягнутий вигляд, це й не дивно, адже в минулому дівчина – професійна спортсменка. Вона тривалий час займалася кінним спортом.

Зазначимо, що модельна кар'єра дівчина розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу у торговому центрі. Вона стала зніматися для відомих брендів та популярних глянцевих журналів. У 2017 та 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria's Secret.

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Раніше Фріда Аасен ностальгувала за літнім теплом і показувала у своєму Instagram фото у бікіні.

© Instagram Фріди Аасен

Нагадаємо, модель Фріда Аасен у сексуальній сукні блиснула сосками на івенті . Вона відвідала благодійний захід — літній гала-концерт Gala One у Сен-Тропі, для якого обрала vintage вечірню чорну сукню максі з кутюрної колекції бренду Alexandre Vauthier сезону весна-літо 2013.

Фріда Аасен / © Getty Images