Модель Фріда Аасен у спідній білизні блиснула фігурою через місяць після пологів

Фріда Аасен / © Getty Images

30-річна норвезька модель Фріда Аасен 6 грудня народила первістку — доньку, якій дали ім’я Мія Грейс. Батько дитини — її чоловік, мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара. І ось за місяць після пологів вона вирішила опублікувати відео, у якому з’являється у спідній білизні. Це популярний серед блогерів формат «Get Ready With Me» (GRWM), у якому вони перед камерою вдягаються на якусь подію або просто так.

Фрида Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Спочатку Фріда з’являється у кадрі в чорному бюстгальтері з мереживом і джинсах, а потім вдягає футболку, светр, ботильйони та пальто. Вигляд Аасен має просто приголомшливий.

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезькихй моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. 2017-го і 2018 року Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022 року в Портофіно, Італія.

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Раніше, нагадаємо, модель Фріда Аасен із чоловіком-мільйонером і новонародженою донькою позувала біля ялинки.