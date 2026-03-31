Модель і багатодітна мама Кріссі Тейген блиснула фігурою в купальнику

Кріссі Тейген / © Associated Press

40-річна модель, ведуча і багатодітна мати Кріссі Тейген активно веде свої соцмережі, де ділиться тим, як їй вдається поєднувати кар’єру і виховання дітей, відверто показуючи всі сторони свого життя.

Так, на нових фото в її Instagram вона позує в чорному суцільному купальнику і квадратних сонцезахисних окулярах. Зірка вирушила на пляж у компанії своїх друзів.

Криссі має чудовий вигляд. Зазначимо, вона — мама чотирьох дітей. У шлюбі з музикантом і співаком Джоном Леджендом вони виховують двох доньок і двох синів: 9-річну Луну, 7-річного Майлза, 3-річну Есті та 2-річного Рена. Пара відкрито розповідала про свій шлях до батьківства, зокрема й використання ЕКЗ і трагічний випадок переривання вагітності у 2020 році на 20-му тижні.

Раніше, нагадаємо, Кріссі Тейген у картатій сукні та замшевих чоботях зі своїми чотирма дітьми прийшла на прем’єру фентезійного фільму.