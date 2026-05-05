Модель Карлі Клос вигуляла на Met Gala сукню з бантом від Christian Dior
33-річна американська модель Карлі Клос з'явилася на Met Gala 2026 разом із чоловіком Джошуа Кушнером.
Для модного заходу супермодель та багатодітна мама обрала цікаве біле вбрання від Christian Dior з пишним подолом та бантом унизу, поєднуючи сукню із зеленими сатиновими туфлями-човниками на підборах.
Карлі зібрала волосся в тугий пучок і доповнила зачіску кількома великими квітками. У неї на обличчі був макіяж у насичених відтінках, особливо дівчина зробила акцент на губах. У вухах у Клос були сережки-цвяшки з діамантами, на зап'ясті був діамантовий браслет і каблучка на пальці, а манікюр виконаний у світлому відтінку.
Чоловік Карлі Джошуа Кушнер був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелик.
На Met Gala 2026 у компанії чоловіка також з'явилася австралійська модель Міранда Керр. А її сукня була також від бренду Christian Dior.