Модель Карлі Клосс з'явилася у вогняно-червоній сукні, яка була поза конкуренцією

Карлі Клосс / © Associated Press

Відома модель Карлі Клосс сяяла на благодійному галавечорі The King’s Trust, що відбувся в аукціонному домі Christie’s у Нью-Йорку. Усі гості заходу мали приголомшливий вигляд, однак модель була поза конкуренцією, адже її стриманий, мінімалістичний образ перевершив усіх.

Карлі одягла червону довгу сукню-кейп, у якої була американська пройма та перекручена креативна бретелька з одного боку.

Головний козир сукні — оригінальне драпування у вигляді накидки-кейпу, яке з’єднане зі спідницею. Це елемент, який одночасно робить вбрання дуже креативним, а також додає йому трохи театральності.

Доповнила свою червону сукню Клосс сатиновими елегантними туфлями від Herbert Levine, макіяжем, зачіскою з легкими локонами та прикрасами.

Карлі Клосс / © Associated Press

Компанію Карлі на червоній доріжці склала дизайнерка Стелла Маккартні — авторка її вишуканої червоної сукні. Стелла одягла теж сукню з драпуванням, однак темно-синього відтінку.

Карлі Клосс і Стелла Маккартні / © Associated Press

