Модель Лені Клум у бікіні блиснула пишним бюстом біля басейну

Дівчина похизувалася стрункою фігурою в купальнику.
20-річна модель, донька популярної німецької топмоделі Гайді Клум – Лені – показала у своєму Instagram, як відпочила з друзями біля басейну. Дівчата пили коктейлі, засмагали, фотографувалися і навіть грали у скрембл.
Але шанувальників найбільше привабило фото, на якому Лені позує в строкатому бікіні, бюстгальтер якого ефектно підкреслює її пишні груди.
Раніше, нагадаємо, Гайді та Лені Клум відвідали гала-концерт Art of Elysium Heaven у театрі Вілтерн у Лос-Анджелесі. Вони прибули на захід, організований на честь 25-річчя The Art of Elysium, у ефектних образах.
50-річна Клум блищала у сукні без бретельок, розшиті золотими паєтками, і підібрала до образу золоті сережки, кілька золотих браслетів та золоті босоніжки на підборах. А її донька – у яскравому червоному платті, розшитому паєтками, і з червоною квіткою на шиї.
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