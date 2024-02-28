Модель Міранда Керр стала мамою вчетверте і розкрила ім'я дитини

Зірка не приховувала свою вагітність, а, навпаки, вела дуже активне соціальне життя.

40-річна австралійська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret — Міранда Керр — стала мамою вчетверте, про що написала в Instagram, і розкрила ім'я дитини.

Вона народила сина. Це вже четвертий син моделі. Назвали його П'єром.

"Ми дуже раді появі нашої маленької сонячної промінчика, П'єра Керр Шпігеля. Ми дуже раді вітати нашого четвертого сина в нашій родині. Відчуваємо себе благословенними", — написала вона в мікроблогу.

Нагадаємо, у Міранди Керр є два сини від чоловіка — 33-річний мільярдер Евана Шпігель — 3-річний Майлз і 5-річний Харт, і один син від колишнього чоловіка Орландо Блума — 12-річний Флінн. Свою четверту вагітність модель не приховувала і одразу розкрила стать дитини.

Міранда Керр із чоловіком / Фото: Associated Press

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