Модель Нара Баптіста показала нове фото своєї дитини від Венсана Касселя

Нара Баптіста

Реклама

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста у середині січня цього року вперше стала мамою. Вона народила хлопчика, якого назвали Каетано. Батько дитини — 58-річний актор Венсан Кассель.

У своєму Instagram модель не часто ділиться фото сина, але цього разу вирішила зробити виняток.

Нара Баптіста із сином

На новому знімку хлопчик зображений у слінгу у мами на грудях. Нара з любов’ю дивиться на нього і посміхається. Обличчя дитини, як і багато інших селебріт, модель не показує.

Реклама

Зазначимо, якщо для Баптисти Каетано є первісток, то Венсан уже батько трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі. Актор стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоч і намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої відносини з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем’єрою фільму «Партенопа». Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця — у чорній сукні-бюст’є та босоніжках на підборах від Prada.

Нара Баптіста та Венсан Кассель / © Getty Images