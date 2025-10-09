ТСН у соціальних мережах

Модель Нара Баптіста показала рідкісне фото свого сина від Венсана Касселя

Бразилійка нечасто показує в Мережі дитину, проте іноді робить виняток.

Юлія Кудринська
Нара Баптіста

Нара Баптіста, фото: instagram.com/narahbaptista

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста 7 січня цього року народила свою першу дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. У Мережі дівчина показала нове фото з сином — традиційно обличчя хлопчика вона приховує.

Нара Баптіста із сином, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста із сином, фото: instagram.com/narahbaptista

На фото Нара позує в чорному топі та штанах-палацо, на руках вона тримає Каетано.

Зазначимо, актор Венсан Кассель, крім сина від бразильської моделі, виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Нара Баптіста і Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста і Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста і Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста і Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Раніше, нагадаємо, модель Нара Баптіста в мереживній білизні блиснула підкачаним пресом. Дівчина швидко прийшла у свою допологову форму і захоплює своєю фігурою.

