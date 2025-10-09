- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
272
1 хв
Модель Нара Баптіста показала рідкісне фото свого сина від Венсана Касселя
Бразилійка нечасто показує в Мережі дитину, проте іноді робить виняток.
28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста 7 січня цього року народила свою першу дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. У Мережі дівчина показала нове фото з сином — традиційно обличчя хлопчика вона приховує.
На фото Нара позує в чорному топі та штанах-палацо, на руках вона тримає Каетано.
Зазначимо, актор Венсан Кассель, крім сина від бразильської моделі, виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.
Раніше, нагадаємо, модель Нара Баптіста в мереживній білизні блиснула підкачаним пресом. Дівчина швидко прийшла у свою допологову форму і захоплює своєю фігурою.