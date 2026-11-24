Нара Баптіста та Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

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30-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram милі фото та відео зі своїм коханим — актором Венсаном Касселем, якому 23 листопада виповнилося 60 років.

Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

На одному зі знімків пара позує зі своєю спільною дитиною — сином Каетано, який народився 7 січня 2025 року. Для Венсана Касселя він став четвертою дитиною. У актора також є дві доньки — Дева та Леоні від шлюбу з Монікою Беллуччі, а також донька Амазоні від стосунків із моделлю Тіною Кунакі.

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Нара Баптіста та Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

А на відео Венсан зазнімкований, коли він танцює, тримаючи Каетано на руках.

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Венсан Кассель с сином, фото: instagram.com/narahbaptista

«Нехай твоє життя буде прекрасним. Ти на це заслужив. Я тебе люблю», — написала модель під фотографіями та відео.

Зазначимо, Нара Баптіста та Венсан Кассель почали зустрічатися у 2023 році. Незважаючи на різницю у віці, пара продовжує будувати стосунки та разом виховує сина.

Нара Баптіста та Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, раніше Нара Баптіста продемонструвала свою гнучкість під час незвичайного тренування.

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