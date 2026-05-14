Нара Баптіста

29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста разом зі своїм бойфрендом і батьком її дитини — 59-річним актором Венсаном Касселем — відпочила у Франції, в Сен-Тропе. Серію фото з відпочинку вона показала у своєму Instagram.

Нара позувала топлес біля басейну. Вона лише пов’язала на стегна білий рушник, а волосся прикрасила білою квіткою.

Сам же Венсан був зазнімкований у жовтій футболці з написом «Каетано» — це ім’я їхнього спільного сина, який народився в січні 2025-го.

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею в листопаді 2023-го. А в травні 24-го пара відвідала разом Каннський кінофестиваль і позувала фотографам перед прем’єрою фільму «Партенопа».

Крім Каетано, у Венсана є ще три доньки: Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а дочку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

