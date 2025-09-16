Нара Баптиста і Венсан Кассель / © Getty Images

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста і 58-річний актор Венсан Кассель почали зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. А 7 січня цього року в них народилася їхня спільна дитина — син Каетано.

У своєму Instagram модель показала, як провела час із коханим. Вони вирушили на пляж і покаталися на водному мотоциклі. На фото Нара позує в бікіні та рятувальному жилеті, а Венсан — у шортах, жовтій сорочці та панамці. Фото зірка ніяк не підписала.

Зазначимо, крім сина Каетано, Венсан виховує ще трьох доньок. Деву й Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

