Модель Нара Баптиста з коханим — актором Венсаном Касселем — покаталася на водному мотоциклі

Пара провела разом час і показала в Мережі, як це було.

Юлія Кудринська
Нара Баптиста і Венсан Кассель / © Getty Images

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста і 58-річний актор Венсан Кассель почали зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. А 7 січня цього року в них народилася їхня спільна дитина — син Каетано.

У своєму Instagram модель показала, як провела час із коханим. Вони вирушили на пляж і покаталися на водному мотоциклі. На фото Нара позує в бікіні та рятувальному жилеті, а Венсан — у шортах, жовтій сорочці та панамці. Фото зірка ніяк не підписала.

Зазначимо, крім сина Каетано, Венсан виховує ще трьох доньок. Деву й Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптиста показала нове фото своєї дитини від Венсана Касселя. Дівчина веде активний спосіб життя і часто бере з собою сина на прогулянки та в подорожі.

