Модель Олівія Калпо народила другу дитину та опублікувала перші фото новонародженого

Олівія Калпо з дітьми / © Instagram Олівії Калпо

Реклама

34-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США — 2012» та «Міс Всесвіт — 2012» Олівія Калпо вдруге стала мамою. Разом із чоловіком, зіркою американського футболу Крістіаном Маккеффрі, вона поділилася радісною новиною в Instagram і показала перші фотографії новонародженого сина.

Хлопчик з’явився на світ 29 вересня, проте подружжя повідомило про його народження лише 10 жовтня. Сина вони назвали Роман Августус.

Реклама

Олівія Калпо з сином / © Instagram Олівії Калпо

Крістіан Маккефрі з сином / © Instagram Олівії Калпо

У публікації пара розмістила серію чорно-білих знімків із лікарні. На фотографіях Олівія ніжно тримає малюка на руках, а Крістіан стоїть поруч із дружиною та новонародженим сином.

Реклама

Новонароджений син Олівії Калпо та Крістіана Маккефрі / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо та Крістіан Маккефрі / © Instagram Олівії Калпо

На інших знімках, зроблених уже після повернення додому, разом із Калпо позує її старша донька — однорічна Колетт, яка тепер стала старшою сестрою.

Олівія Калпо з дітьми / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з дітьми / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з дітьми / © Instagram Олівії Калпо

«Серце переповнене», — написала Калпо в Instagram Stories, поділившись своїми емоціями після народження дитини.

Зазначимо, Олівія та Крістіан одружилися в червні 2024 року. У липні 2025 року у них народилася донька Колетт, а про другу вагітність модель оголосила в травні цього року, назвавши майбутню дитину найкращим подарунком на день народження.

Вагітна Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Зараз подружжя виховує двох дітей, різниця у віці між якими становить трохи більше року.

Реклама

Нагадаємо, раніше Барбара Палвін вперше стала мамою і опублікувала фото дитини.

Новини партнерів