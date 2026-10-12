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- Шоу-бізнес
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Модель Олівія Калпо народила другу дитину та опублікувала перші фото новонародженого
Зірка поділилася радісною новиною в мережі.
34-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США — 2012» та «Міс Всесвіт — 2012» Олівія Калпо вдруге стала мамою. Разом із чоловіком, зіркою американського футболу Крістіаном Маккеффрі, вона поділилася радісною новиною в Instagram і показала перші фотографії новонародженого сина.
Хлопчик з’явився на світ 29 вересня, проте подружжя повідомило про його народження лише 10 жовтня. Сина вони назвали Роман Августус.
У публікації пара розмістила серію чорно-білих знімків із лікарні. На фотографіях Олівія ніжно тримає малюка на руках, а Крістіан стоїть поруч із дружиною та новонародженим сином.
На інших знімках, зроблених уже після повернення додому, разом із Калпо позує її старша донька — однорічна Колетт, яка тепер стала старшою сестрою.
«Серце переповнене», — написала Калпо в Instagram Stories, поділившись своїми емоціями після народження дитини.
Зазначимо, Олівія та Крістіан одружилися в червні 2024 року. У липні 2025 року у них народилася донька Колетт, а про другу вагітність модель оголосила в травні цього року, назвавши майбутню дитину найкращим подарунком на день народження.
Зараз подружжя виховує двох дітей, різниця у віці між якими становить трохи більше року.
Нагадаємо, раніше Барбара Палвін вперше стала мамою і опублікувала фото дитини.