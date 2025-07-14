Модель Олівія Калпо вперше стала мамою і показала фото дитини

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

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33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — вперше стала мамою. Вона народила дівчинку, яку назвали Коллет Аннеліза. Батько дитини — чоловік моделі, гравець у американський футбол Крістіан Маккеффрі.

Донька Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Радісною новиною зірка поділилася у своєму Instagram та опублікувала серію фото з пологового будинку.

Олівія Калпо з донькою та чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою та чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

На знімках молоді батьки зняті відразу ж після появи на світ дитини, коли її поклали матері на груди.

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Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою та чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Крістіан Маккеффрі з донькою / © Instagram Олівії Калпо

А також Олівія позувала з донькою на руках у лікарняній палаті.

У коментарях під фото друзі пари, знайомі селебріті та просто шанувальники моделі написали багато вітальних повідомлень.

Раніше, нагадаємо, Поппі Делевінь вперше стала мамою та назвала ім’я дитини.