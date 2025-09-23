Модель Олівія Калпо з двомісячною донькою сходила на футбол

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» і «Міс Всесвіт-2012» Олівія Калпо в середині липня цього року вперше стала мамою. Вона народила дівчинку, яку назвали Коллет Аннеліза. Батько дитини — чоловік моделі, гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Саме на матч із ним і сходила молода мама з донькою.

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Основна колірна палітра команди «Сан-Франциско Форті Найнерс», за яку грає Крістіан, складається з золотого, червоного, чорного і білого, тому Олівія одяглася в такі кольори. Вона прийшла на футбол у білому топі, молочних джинсах і червоному шкіряному бомбері.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Двомісячна Коллет теж була одягнена в кольорах команди тата та боді з його номером і прізвищем. А під час гри на ній були протишумові навушники.

Донька Олівії Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою і чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Судячи з фото, мама з донькою чудово провели час.

Раніше, нагадаємо, топмодель Карлі Клосс стала мамою втретє і показала перше фото дитини.