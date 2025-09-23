ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Модель Олівія Калпо з двомісячною донькою сходила на футбол

Зірка прийшла на матч команди, в якій грає її чоловік і батько дитини.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Олівія Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» і «Міс Всесвіт-2012» Олівія Калпо в середині липня цього року вперше стала мамою. Вона народила дівчинку, яку назвали Коллет Аннеліза. Батько дитини — чоловік моделі, гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Саме на матч із ним і сходила молода мама з донькою.

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Основна колірна палітра команди «Сан-Франциско Форті Найнерс», за яку грає Крістіан, складається з золотого, червоного, чорного і білого, тому Олівія одяглася в такі кольори. Вона прийшла на футбол у білому топі, молочних джинсах і червоному шкіряному бомбері.

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою / © Instagram Олівії Калпо

Двомісячна Коллет теж була одягнена в кольорах команди тата та боді з його номером і прізвищем. А під час гри на ній були протишумові навушники.

Донька Олівії Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Донька Олівії Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою і чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з донькою і чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Судячи з фото, мама з донькою чудово провели час.

Раніше, нагадаємо, топмодель Карлі Клосс стала мамою втретє і показала перше фото дитини.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie