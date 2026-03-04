- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
Модель plus-size Ешлі Грем позувала без штанів на вулицях Нью-Йорка
Зірка взяла участь в оригінальному зніманні для відомого бренду.
38-річна американська модель plus-size Ешлі Грем стала головною зіркою нової промокампанії Stuart Weitzman. Локацією для знімання обрали вулички Нью-Йорка. У своєму Instagram зірка показала, як проходила фотосесія.
Ешлі позувала в чорному кардигані і трусах, сидячи в м’якому кріслі з книжкою в руках. Її волосся було розпущене, а на обличчі був мінімальний макіяж.
Йшов дощ, тому асистент тримав над моделлю парасольку. Також Грем довелося позувати просто на бруківці, лежачи на пледі.
«Стилісти витирають краплі дощу з моїх туфель. Помічники режисера жонглюють парасольками і часом знімань. Обігрівачі розміщені за кадром, щоб я не замерзла. Знімання у Нью-Йорку під дощем для колекції весна-літо 2026 року можуть мати вигляд легких на фінальних знімках, проте це ніколи не так. Знімання не відбуваються самі собою. Вони створюються. І річ не лише у фотографіях.
Бути жінкою з пишними формами в розкішних просторах все ще складно. Мода швидко змінюється. Тіла, подібні до мого, можуть вихвалятися в одну мить, а наступної — відкидатися вбік. Тому бути тут — видимою, стильною, без вибачень — важливо», — написала Ешлі під фото.
