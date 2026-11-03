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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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142
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1 хв

Модель plus-size Ешлі Грем відсвяткувала 39-річчя в образі русалки Аріель

Зірка показала, як пройшов її день народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Американська модель plus-size Ешлі Грем незвично відсвяткувала день народження та Геловін. На честь свого 39-річчя знаменитість перевтілилася в русалочку Аріель із знаменитого мультфільму Disney і продемонструвала святковий образ у своєму Instagram.

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Для створення костюма модель обрала довгу рожеву перуку, фіолетовий топ із паєток та обтислу зелену спідницю з ефектом риб’ячої луски, що імітує хвіст русалки. Образ вона доповнила перловими прикрасами, короною та морськими аксесуарами.

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

30 жовтня моделі виповнилося 39 років, і вона також опублікувала відео, на якому показала, як святкує свій день народження в колі близьких і задуває свічки на святковому торті.

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Таким чином Грем поєднала святкування дня народження з одним із найулюбленіших осінніх свят у США — Геловіном.

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

Шанувальники високо оцінили перевтілення знаменитості та відзначили, що яскраве волосся та ефектний костюм чудово передають образ культової діснеївської принцеси.

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria’s Secret у крилах з квітами, які розпускалися під час шоу.

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