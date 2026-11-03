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- Шоу-бізнес
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Модель plus-size Ешлі Грем відсвяткувала 39-річчя в образі русалки Аріель
Зірка показала, як пройшов її день народження.
Американська модель plus-size Ешлі Грем незвично відсвяткувала день народження та Геловін. На честь свого 39-річчя знаменитість перевтілилася в русалочку Аріель із знаменитого мультфільму Disney і продемонструвала святковий образ у своєму Instagram.
Для створення костюма модель обрала довгу рожеву перуку, фіолетовий топ із паєток та обтислу зелену спідницю з ефектом риб’ячої луски, що імітує хвіст русалки. Образ вона доповнила перловими прикрасами, короною та морськими аксесуарами.
30 жовтня моделі виповнилося 39 років, і вона також опублікувала відео, на якому показала, як святкує свій день народження в колі близьких і задуває свічки на святковому торті.
Таким чином Грем поєднала святкування дня народження з одним із найулюбленіших осінніх свят у США — Геловіном.
Шанувальники високо оцінили перевтілення знаменитості та відзначили, що яскраве волосся та ефектний костюм чудово передають образ культової діснеївської принцеси.
Нагадаємо, раніше Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria’s Secret у крилах з квітами, які розпускалися під час шоу.