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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Модель plus-size Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria’s Secret у крилах із квітами, які розпускалися під час шоу

Зірка взяла участь у щорічному показі білизни відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Associated Press

38-річна американська модель розміру plus-size Ешлі Грем взяла участь у показі Victoria’s Secret 2026, який відбувся 18 жовтня у Лос-Анджелесі. Вона з’явилася на подіумі в ефектному образі з незвичайними крилами, прикрашеними великими рожевими квітами.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

На знаменитості було рожеве мереживне боді з блискучим поясом. Її волосся було розпущене, а образ доповнювали сережки з великими рожевими каменями.

Однак головним акцентом виходу Ешлі стали об’ємні квіткові крила з механічними елементами: пелюстки квітів розкривалися і знову закривалися просто під час дефіле, створюючи враження гігантських живих бутонів. Рухомі конструкції надали виходу моделі особливої видовищності.

Нагадаємо, раніше донька баскетболіста Кобі Браянта у бюстгальтері та джинсах зі стразами дебютувала на показі Victoria’s Secret.

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