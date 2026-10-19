Модель plus-size Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria’s Secret у крилах із квітами, які розпускалися під час шоу

Ешлі Грем / © Associated Press

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38-річна американська модель розміру plus-size Ешлі Грем взяла участь у показі Victoria’s Secret 2026, який відбувся 18 жовтня у Лос-Анджелесі. Вона з’явилася на подіумі в ефектному образі з незвичайними крилами, прикрашеними великими рожевими квітами.

Ешлі Грем / © Associated Press

На знаменитості було рожеве мереживне боді з блискучим поясом. Її волосся було розпущене, а образ доповнювали сережки з великими рожевими каменями.

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Однак головним акцентом виходу Ешлі стали об’ємні квіткові крила з механічними елементами: пелюстки квітів розкривалися і знову закривалися просто під час дефіле, створюючи враження гігантських живих бутонів. Рухомі конструкції надали виходу моделі особливої видовищності.

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Нагадаємо, раніше донька баскетболіста Кобі Браянта у бюстгальтері та джинсах зі стразами дебютувала на показі Victoria’s Secret.

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