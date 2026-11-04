ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Модель plus-size Ешлі Грем з’явилася на червоній доріжці в оригінальному топі з незвичайним кроєм

Зірка стала однією з гостей церемонії CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку 39-річна американська модель plus-size обрала оригінальний ансамбль, у якому поєдналися елементи чоловічого гардеробу та жіночний силует.

Перед фотографами Грем з’явилася в незвичайному білому шовковому топі, який нагадував манжету сорочки з ґудзиком і вирізнявся оригінальним кроєм. Вона поєднала його з чорними прямими брюками з високою посадкою. Ешлі свідомо обрала вбрання молодого незалежного бренду, щоб привернути увагу до дизайнерів-початківців та ательє.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Образ Ешлі доповнила лаконічними аксесуарами та макіяжем у природних відтінках. Модель уклала волосся м’якими хвилями, залишивши його розпущеним.

Над створенням вбрання працювала дизайнерка Джей Джей Лі, засновниця бренду ESQUE/By, разом зі стилісткою Емілі Еванс. За задумом авторів, ансамбль поєднав естетику чоловічого крою з жіночними лініями та відсиланнями до стилю супермоделей 1990-х років.

У своєму Instagram Ешлі також опублікувала серію фото з заходу та примірки вбрання.

(перегортайте фото вправо)

Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie