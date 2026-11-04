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- Шоу-бізнес
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Модель plus-size Ешлі Грем з’явилася на червоній доріжці в оригінальному топі з незвичайним кроєм
Зірка стала однією з гостей церемонії CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії.
Для виходу на червону доріжку 39-річна американська модель plus-size обрала оригінальний ансамбль, у якому поєдналися елементи чоловічого гардеробу та жіночний силует.
Перед фотографами Грем з’явилася в незвичайному білому шовковому топі, який нагадував манжету сорочки з ґудзиком і вирізнявся оригінальним кроєм. Вона поєднала його з чорними прямими брюками з високою посадкою. Ешлі свідомо обрала вбрання молодого незалежного бренду, щоб привернути увагу до дизайнерів-початківців та ательє.
Образ Ешлі доповнила лаконічними аксесуарами та макіяжем у природних відтінках. Модель уклала волосся м’якими хвилями, залишивши його розпущеним.
Над створенням вбрання працювала дизайнерка Джей Джей Лі, засновниця бренду ESQUE/By, разом зі стилісткою Емілі Еванс. За задумом авторів, ансамбль поєднав естетику чоловічого крою з жіночними лініями та відсиланнями до стилю супермоделей 1990-х років.
У своєму Instagram Ешлі також опублікувала серію фото з заходу та примірки вбрання.
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Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.