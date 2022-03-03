Модель plus-size Тесс Голлідей закликала фінансово допомогти Україні

Модель підтримала українців, які потерпають від російської агресії.

Модель plus-size Тесс Голлідей підтримала українців у цей тяжкий час, коли Росія вторглася на нашу землю і вбиває людей, дітей, нищить будинки та інфраструктуру.

Вона виклала допис в Instagram, в якому закликала всіх фінансово допомогти Україні.

Тесс виклала фото з ссилками для донатів. Також вона додала хештег #зупинитивійни".

Читайте також: