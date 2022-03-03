Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі підтримала Україну та закликала допомагати українцям

Зірка підтримала українців, які потерпають від російської агресії.

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила публікацію у своєму Instagram із закликом допомагати Україні.

"Спостерігати за тим, що останні дні відбувається в Україні, було, м'яко кажучи, спустошливим і несамовитим.

Коли я сиджу зі своєю сім'єю в безпеці, годуючи свою новонароджену дитину, я думаю про матерів та сім'ї України, які міцно притискають до себе своїх немовлят та дітей, ховаючись на ніч у бомбосховищах або прибуваючи в табори, про сім'ї, розлучені на кордоні, та їхніх близьких, які вже загублені. У такі моменти здається неможливим знати, що написати чи сказати, але моє серце звернене до них, а мої думки з народом України. Сьогодні я зроблю пожертву @unicef_uk. Якщо можна, будь ласка, зробіть.

Мої друзі з Olēnich, одного з моїх улюблених українських модних брендів, попросили мене поділитися ресурсами та інформацією для тих, хто хотів би знати, як ще вони можуть допомогти, ви можете знайти їх за посиланням у шапці профілю та в моїх історіях", — написала модель.

Читайте також: