Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як Джейсон Стейтем займається гончарством

Зірка показала, як провела вікенд.
37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — у своєму Instagram показала, як провела вихідні. Виявляється, вона, її бойфренд – актор Джейсон Стейтем – та їхні спільні двоє дітей спробували себе у гончарстві.
Модель опублікувала кілька фото, на яких Джейсон зображений за гончарним колом – він формує якийсь виріб із глини. На столі видно кілька вже готових тарілок – цікаво, чи воні зроблені актором?
Їхній син – 6-річний Джек Оскар – теж спробував зліпити щось із глини.
Цікаво, Розі теж щось ліпила чи вирішила просто спостерігати?
Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася стрункими ногами у мініспідниці та капронових гольфах.
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