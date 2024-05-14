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Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як Джейсон Стейтем займається гончарством

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як Джейсон Стейтем займається гончарством

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зірка показала, як провела вікенд.

37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — у своєму Instagram показала, як провела вихідні. Виявляється, вона, її бойфренд – актор Джейсон Стейтем – та їхні спільні двоє дітей спробували себе у гончарстві.

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель опублікувала кілька фото, на яких Джейсон зображений за гончарним колом – він формує якийсь виріб із глини. На столі видно кілька вже готових тарілок – цікаво, чи воні зроблені актором?

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Їхній син – 6-річний Джек Оскар – теж спробував зліпити щось із глини.

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Цікаво, Розі теж щось ліпила чи вирішила просто спостерігати?

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася стрункими ногами у мініспідниці та капронових гольфах.

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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