Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як каталася на спорткарі зі Стейтемом

37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі – у своєму Instagram показала, як провела вихідні. Вона разом із бойфрендом та батьком своїх дітей – 56-річним британським актором – Джейсоном Стейтемом – влаштували собі побачення та покаталися на спорткарі Porsche яскравого мандаринового кольору, який, судячи з напису на фото, з'явився в їхній родині нещодавно.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі у шкіряній куртці та сонцезахисних окулярах зробила кілька селфі в салоні авто, а також сфотографувала Джейсона за кермом.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Після прогулянки автомобілем пара зупинилася в якомусь заміському готелі.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше елегантна Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на презентації нової колекції високого ювелірного мистецтва Tiffany & Co, яка відбулася в Лос-Анджелесі, в історичному маєтку Беверлі. Вона була в обтислій молочній сукні з ефектним декольте, яку доповнила білим клатчем-конвертом, білими босоніжками та білим манікюром.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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