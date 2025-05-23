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- Шоу-бізнес
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Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі в білому бікіні засвітила сідниці на пляжі
Дівчина прилетіла до Франції, щоб з'явитись на міжнародному кінофестивалі.
38-річна британська супермодель і екс-"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — перебуває зараз у Каннах, де проходить 78-й Каннський кінофестиваль. Зірка вже встигла вийти на його червону доріжку і продемонструвати гарний образ в елегантній чорній сукні зі шнурівкою від Balenciaga.
Однак модель встигла не лише вийти у світ, а й трохи відпочити. У своєму Instagram вона показала фото з пляжу.
Розі одягла біле бікіні з камінням на зав’язках, яке доповнила бейсболкою, солом’яною сумкою та кулоном від Tiffany.
На одному зі знімків англійка позує зі спини, демонструю перед камерою свої сідниці, а на іншому — на шезлонгу із книжкою.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото із сином та донькою від Джейсона Стейтема. Діти знялися разом із мамою у рекламі дитячого одягу.