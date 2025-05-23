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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі в білому бікіні засвітила сідниці на пляжі

Дівчина прилетіла до Франції, щоб з'явитись на міжнародному кінофестивалі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель і екс-"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — перебуває зараз у Каннах, де проходить 78-й Каннський кінофестиваль. Зірка вже встигла вийти на його червону доріжку і продемонструвати гарний образ в елегантній чорній сукні зі шнурівкою від Balenciaga.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Однак модель встигла не лише вийти у світ, а й трохи відпочити. У своєму Instagram вона показала фото з пляжу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі одягла біле бікіні з камінням на зав’язках, яке доповнила бейсболкою, солом’яною сумкою та кулоном від Tiffany.

На одному зі знімків англійка позує зі спини, демонструю перед камерою свої сідниці, а на іншому — на шезлонгу із книжкою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото із сином та донькою від Джейсона Стейтема. Діти знялися разом із мамою у рекламі дитячого одягу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі з дітьми

Розі Гантінгтон-Вайтлі з дітьми

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