Модель Сара Сампайо взяла на гірськолижний курорт свого собаку та одягає його у схожі луки

Поки інші знаменитості ще працюють, дівчина вже поїхала у відпустку перед Різдвом.

33-річна португальська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо разом зі своїм бойфрендом, сином актора Джека Ніколсона – 32-річним Реєм – вирушила на популярний серед селебріті американський гірськолижний курорт Аспен, звідки вже показала кілька серій фотографій. На деяких знімках вона позувала на лижах на засніженій трасі.

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

З собою на відпочинок дівчина взяла свого чотирилапого друга – собаку Луї, ймовірно, метиса чихуахуа.

instagram.com/sarasampaio

Цікаво, що Сара одягає собаку у схожі луки: якщо португалка одягає на прогулянку червоний комплект, то Луї – червону в'язану кофту, а якщо білий светр і хутряний жилет – собака позує на фото теж у білому.

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

Нагадаємо, Сара Сампайо не виходила на подіум під час камбек-шоу Victoria's Secret – вона вже не "ангел" бренду, тому бере участь у рекламі інших марок. Так, вона почала співпрацювати з Hunkemöller Lingerie та показала першу промокампанію зі своєю участю. Вона приміряла яскраві комплекти спідньої білизни з нової святкової лінійки.

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