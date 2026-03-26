Модель Софія Річі стала мамою вдруге і показала перше фото дитини
Модель поділилася радісною новиною в Мережі.
27-річна американська модель і бізнесвумен Софія Річі, донька співака Лайонела Річі, народила свою другу дитину. Про це вона написала у своєму Instagram і показала перше фото малюка.
«Генрі Сесіл Грейндж. 18.03.2026. Кохання всього мого життя», — написала вона під фото. У Софії та її чоловіка — музичного продюсера Елліота Грейнджа — народився син. Фото одразу ж зібрало тисячі лайків та привітань від прихильників, друзів і колег по індустрії.
Зазначимо, пара вже виховує доньку Елоїзу, яка народилася в травні 2024-го.
Нагадаємо, що 2023 року Софія вийшла заміж за музичного продюсера Елліота Грейнджа. Весілля відбулося на Лазурному березі у Франції.