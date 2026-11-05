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- Шоу-бізнес
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Модель Тейлор Гілл кардинально змінила імідж і наразилася на критику через новий колір волосся
Дівчина змінила колір волосся, але шанувальники не оцінили цю зміну.
30-річна американська модель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Тейлор Гілл здивувала шанувальників несподіваним перетворенням. Знаменитість вирішила відмовитися від звичного темного відтінку волосся і перефарбувалася у блондинку. Однак сміливий б’юті-експеримент сподобався далеко не всім: у коментарях підписники розкритикували новий образ моделі.
Результат зміни іміджу Тейлор продемонструвала у своєму Instagram. Замість звичних темних локонів модель з’явилася зі світлим волоссям та оновленою зачіскою. Перетворення помітно змінило її зовнішність.
Однак шанувальники не оцінили експеримент знаменитості. Під фотографіями з’явилися критичні коментарі. «Темний був кращим», «О Боже, ніііі», «Цей колір тобі не пасує», — написали користувачі. Деякі підписники зізналися, що віддають перевагу колишньому образу моделі та вважають темний відтінок волосся більш вдалим для неї.
А ось такий вигляд модель мала раніше:
Нагадаємо, раніше кардинально змінила свій імідж дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті.