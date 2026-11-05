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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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59
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1 хв

Модель Тейлор Гілл кардинально змінила імідж і наразилася на критику через новий колір волосся

Дівчина змінила колір волосся, але шанувальники не оцінили цю зміну.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Тейлор Гілл

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

30-річна американська модель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Тейлор Гілл здивувала шанувальників несподіваним перетворенням. Знаменитість вирішила відмовитися від звичного темного відтінку волосся і перефарбувалася у блондинку. Однак сміливий б’юті-експеримент сподобався далеко не всім: у коментарях підписники розкритикували новий образ моделі.

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Результат зміни іміджу Тейлор продемонструвала у своєму Instagram. Замість звичних темних локонів модель з’явилася зі світлим волоссям та оновленою зачіскою. Перетворення помітно змінило її зовнішність.

Тейлор Гілл — до/після, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл — до/після, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Однак шанувальники не оцінили експеримент знаменитості. Під фотографіями з’явилися критичні коментарі. «Темний був кращим», «О Боже, ніііі», «Цей колір тобі не пасує», — написали користувачі. Деякі підписники зізналися, що віддають перевагу колишньому образу моделі та вважають темний відтінок волосся більш вдалим для неї.

А ось такий вигляд модель мала раніше:

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Нагадаємо, раніше кардинально змінила свій імідж дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті.

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