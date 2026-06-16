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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Модель Тейлор Гілл опублікувала фото зі свого весілля у стилі кантрі

Три роки тому зірка вийшла заміж.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Тейлор Гілл зі своїм нареченим

Тейлор Гілл зі своїм нареченим

30-річна американська модель і колишня «ангел» Victoria’s Secret — Тейлор Гілл — опублікувала у своєму Instagram серію фото зі свого весілля в день його третьої річниці.

Вона вийшла заміж за фінансиста Деніела Фрайера 10 червня 2023 року. Церемонія відбулася на мальовничому ранчо Devil’s Thumb у штаті Колорадо, звідки родом сама модель. Святкування провели у стилі кантрі з елементами бохо.

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор була в сукні від італійського бренду Etro. Вона йшла до вівтаря босоніж, підкресливши невимушений стиль свята. Весільну арку на лузі прикрашали орхідеї, лаванда та гліцинія.

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Весілля Тейлор Гілл, фото: instagram.com/taylor_hill

Зазначимо, що Тейлор і Деніел познайомилися у 2019 році на музичному фестивалі JazzFest в Аспені, куди вони прийшли у компанії спільних друзів. Між ними відразу виникла симпатія, і незабаром їхнє дружнє спілкування переросло в романтичні стосунки.

Через два роки, у червні 2021 року, Деніел зробив моделі пропозицію під час відпочинку в Італії. Романтичний момент відбувся в готелі San Pietro, а на знак своїх почуттів він подарував коханій обручку з трьома діамантами.

Нагадаємо, що раніше супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала фото зі свого весілля на честь його 28-ї річниці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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