Модель Тіна Кунакі показала фото в бікіні з відпочинку і нарвалася на хейт

Зірка показала знімки з відпустки, яку вона провела в екзотичному місці.

Юлія Кудринська
28-річна французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя — Тіна Кунакі — поділилася у своєму Instagram серією фото з архіпелагу Лос-Рокес, що в Карибському морі. На знімках її було зазнімковано в бікіні, масці для снорклінгу і з морськими зірками в руках.

Однак у коментарях користувачі не лише захоплювалися гарною фігурою моделі, а й написали їй багато гнівних коментарів. Уся річ у тім, що морських зірок небажано діставати з води, бо вони можуть буквально задихатися, адже дихають через шкірні зябра — навіть кілька хвилин на повітрі можуть бути смертельними для них. Також вони дуже чутливі до змін середовища і легко травмуються, якщо їх неправильно тримати.

«Їх не виймали з води, видно тільки верхню частину. Нижня частина перебуває під водою, вони прекрасно дихають. Зі мною були професіонали, які все мені пояснили, і я стежила за тим, щоб вони почувалися у своїй стихії. Я розумію ваше занепокоєння й дякую вам за те, що ви поділилися своїми знаннями. Місцеві фахівці пояснили мені, що найважливіша частина морської зірки — це нижня частина, де розташовані її трубчасті ніжки й папули, і їм необхідно підтримувати контакт із морською водою для дихання. В даному випадку нижня частина весь час залишалася повністю у воді, тому дихання не переривалося. Звичайно, я ніколи не виймала їх повністю з води і не поводилася з ними так, щоб це могло викликати стрес або нашкодити»,— написала під фото Тіна на свій захист.

Також Кунакі позувала в бікіні з камуфляжним принтом.

Раніше, нагадаємо, Тіна Кунакі сходила на фешн-показ. Вона відвідала показ чоловічої колекції Jacquemus весна/літо 2026 у рамках Паризького тижня моди.

