Модель у бузковому купальнику із золотою фурнітурою продемонструвала струнку фігуру на пляжі у Маямі

Сільвія Мейс / © Getty Images

Реклама

До об’єктивів папараці на пляжі у Маямі потрапила нідерландська модель та акторка Сільвія Мейс. Жінка насолоджувалася відпочинком: вона засмагала і купалася в океані.

Сільвія мала яскравий та ефектний вигляд. На ній був стильний купальник бузкового кольору і з золотою фурнітурою і зав’язками на плавках, у якому вона похизувалася стрункою фігурою.

Сільвія Мейс / © Getty Images

Пляжний лук Мейс доповнила масивними окулярами у черепаховій оправі, сережками Van Cleef & Arpels, діамантовим і золотими ланцюжками з підвісками, а також браслетами. У неї було розпущене волосся, нюдовий блиск на губах і червоний манікюр.