Модель у бузковому купальнику із золотою фурнітурою продемонструвала струнку фігуру на пляжі у Маямі
47-річна Сільвія Мейс перебуває у чудовій фізичній формі.
До об’єктивів папараці на пляжі у Маямі потрапила нідерландська модель та акторка Сільвія Мейс. Жінка насолоджувалася відпочинком: вона засмагала і купалася в океані.
Сільвія мала яскравий та ефектний вигляд. На ній був стильний купальник бузкового кольору і з золотою фурнітурою і зав’язками на плавках, у якому вона похизувалася стрункою фігурою.
Пляжний лук Мейс доповнила масивними окулярами у черепаховій оправі, сережками Van Cleef & Arpels, діамантовим і золотими ланцюжками з підвісками, а також браслетами. У неї було розпущене волосся, нюдовий блиск на губах і червоний манікюр.