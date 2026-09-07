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- Шоу-бізнес
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Модель у купальнику кольору вершкового масла похизувалася гарними сідницями
Джессіка Гейл у пляжному луку влаштувала гарячу фотосесію на кам’янистому узбережжі.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку. Для фотосету біля моря вона обрала стильне бікіні кольору вершкового масла, яке мало гармонійний вигляд з її засмагою.
На моделі був купальник із топом-бандо, декорований золотою пряжкою у центрі, та з плавками з високими вирізами на стегнах.
Красуня з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою і також продемонструвала свої пружні гарні сідниці.
Волосся у Гейл було розпущене, а на обличчі був макіяж із виразними віями, рум’янами і рожевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, руки — золотими браслетами, а на нозі був анклет.
«На пляж», — коротко підписала Джес знімки.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл влаштувала фотосет у білому купальнику з шортами і мюлях-в’єтнамках.