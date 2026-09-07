ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Модель у купальнику кольору вершкового масла похизувалася гарними сідницями

Джессіка Гейл у пляжному луку влаштувала гарячу фотосесію на кам’янистому узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку. Для фотосету біля моря вона обрала стильне бікіні кольору вершкового масла, яке мало гармонійний вигляд з її засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

На моделі був купальник із топом-бандо, декорований золотою пряжкою у центрі, та з плавками з високими вирізами на стегнах.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою і також продемонструвала свої пружні гарні сідниці.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Волосся у Гейл було розпущене, а на обличчі був макіяж із виразними віями, рум’янами і рожевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, руки — золотими браслетами, а на нозі був анклет.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

«На пляж», — коротко підписала Джес знімки.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл влаштувала фотосет у білому купальнику з шортами і мюлях-в’єтнамках.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie