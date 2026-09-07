Модель у купальнику кольору вершкового масла похизувалася гарними сідницями

Джессіка Гейл

Реклама

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку. Для фотосету біля моря вона обрала стильне бікіні кольору вершкового масла, яке мало гармонійний вигляд з її засмагою.

Джессіка Гейл

На моделі був купальник із топом-бандо, декорований золотою пряжкою у центрі, та з плавками з високими вирізами на стегнах.

Реклама

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою і також продемонструвала свої пружні гарні сідниці.

Реклама

Джессіка Гейл

Волосся у Гейл було розпущене, а на обличчі був макіяж із виразними віями, рум’янами і рожевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, руки — золотими браслетами, а на нозі був анклет.

Джессіка Гейл

«На пляж», — коротко підписала Джес знімки.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл влаштувала фотосет у білому купальнику з шортами і мюлях-в’єтнамках.

Новини партнерів